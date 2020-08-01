Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon başında sarı kırmızılılara büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenileni veremeyen Radamel Falcao'nun kapısı sürpriz bir şekilde çalındı. Aslan, Falcao'dan indirime gitmesini istedi. İşte detaylar...
1 Ağustos 2020 Cumartesi 10:16 Güncelleme: 01.08.2020 10:21
Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği artık soru işareti...

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Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.

Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde Falcao'ya yer vermedi.

Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

Kolombiyalı futbolcu, Instagram ve Twitter'da Galatasaray Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.

Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...

EN FAZLA 5 MİLYON

Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; Falcao'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.

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