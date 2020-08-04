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04 Ağustos 2020, Salı
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Emin adımlarla ilerliyor

Emin adımlarla ilerliyor

'ın genç stoperi ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi. Alanya'da kampa giren 17 yaşındaki oyuncu, antrenör ile çalışmalarını sürdürürken hazırlık kampına hazır girmeyi hedefliyor.

'ın genç stoperi ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi. Alanya'da kampa giren 17 yaşındaki oyuncu, antrenör ile çalışmalarını sürdürürken hazırlık kampına hazır girmeyi hedefliyor.

  1. 4.8.2020
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