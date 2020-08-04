Emin adımlarla ilerliyor
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi. Alanya'da kampa giren 17 yaşındaki oyuncu, antrenör Taylan Yaşin ile çalışmalarını sürdürürken hazırlık kampına hazır girmeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi. Alanya'da kampa giren 17 yaşındaki oyuncu, antrenör Taylan Yaşin ile çalışmalarını sürdürürken hazırlık kampına hazır girmeyi hedefliyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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