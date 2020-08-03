Galatasaray’ı kim istemez!
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu iddialar hakkında konuştu. Genç stoper "Galatasaray'da oynamayı herkes ister. Sözleşmem devam ediyor. Şu an tatildeyim. Dönüşte neler olacağını göreceğiz. Görüştüğüm büyük takımlar var" ifadelerini kullandı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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