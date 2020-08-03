Galatasaray’ı kim istemez! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray’ı kim istemez!

’ı kim istemez!

Galatasaray’ı kim istemez!

 Lig'in yeni ekibi 'ün savunma oyuncusu 'un adı bir süredir ile anılıyor.

Lig'in yeni ekibi 'ün savunma oyuncusu 'un adı bir süredir ile anılıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu iddialar hakkında konuştu. Genç stoper "Galatasaray'da oynamayı herkes ister. Sözleşmem devam ediyor. Şu an tatildeyim. Dönüşte neler olacağını göreceğiz. Görüştüğüm büyük takımlar var" ifadelerini kullandı.

  1. 3.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’ı kim istemez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA