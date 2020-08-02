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02 Ağustos 2020, Pazar
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Planlar değişti

Planlar değişti

Terim, yabancı sınırının aynen korunmasının ardından planlarını yeniden yapıyor.

Yabancı sınırının bu sezon olduğu gibi devam edecek olması 'ın planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce ilk 11'inde Emre Kılınç'ın yanı sıra ve 'ı kullanmak istiyordu. 3 yerli oyuncu için bu isimleri kafasına yerleştirmişti. Mert Hakan, Galatasaray'a verdiği sözden vazgeçti. ile anlaştı. Kaan Ayhan'da rakamlar uçtu. Bu ortamda yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesi keyifleri yerine getirdi. şimdi, hem defansa hem de orta sahaya almaya karar verdi.

13 YABANCISI VAR
Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren 6 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı. 9 yabancısı kalan Cimbom'da kiralıktan dönenlerle bu sayı 13'e çıkıyor. Kulüplerin talepleri ile 14 olan kontenjanın bu sezon için aynen kalması kararlaştırıldı. Transfer sezonunu sonuna kadar Galatasaray'ın yabancı isimlerinde büyük değişikler olması bekleniyor.

YABANCI İSİMLER:

Muslera
Luyindama
Marcao
Saracchi
Linnes
Belhanda
Feghouli
Sekidika
Falcao

KİRALIKTAN DÖNENLER:

Diagne
Ozornwafor
Babel

GİDENLER:

Mariano
Donk
Seri
Onyekuru
Lemina
Andone

  1. 2.8.2020
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