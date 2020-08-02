Planlar değişti

Yabancı sınırının bu sezon olduğu gibi devam edecek olması Galatasaray'ın transfer planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce ilk 11'inde Emre Kılınç'ın yanı sıra Mert Hakan ve Kaan Ayhan'ı kullanmak istiyordu. 3 yerli oyuncu için bu isimleri kafasına yerleştirmişti. Mert Hakan, Galatasaray'a verdiği sözden vazgeçti. Fenerbahçe ile anlaştı. Kaan Ayhan'da rakamlar uçtu. Bu ortamda yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesi keyifleri yerine getirdi. Fatih Terim şimdi, hem defansa hem de orta sahaya yabancı oyuncu almaya karar verdi.



13 YABANCISI VAR

Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren 6 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı. 9 yabancısı kalan Cimbom'da kiralıktan dönenlerle bu sayı 13'e çıkıyor. Kulüplerin talepleri ile 14 olan kontenjanın bu sezon için aynen kalması kararlaştırıldı. Transfer sezonunu sonuna kadar Galatasaray'ın yabancı isimlerinde büyük değişikler olması bekleniyor.



YABANCI İSİMLER:

Muslera

Luyindama

Marcao

Saracchi

Linnes

Belhanda

Feghouli

Sekidika

Falcao



KİRALIKTAN DÖNENLER:



Diagne

Ozornwafor

Babel



GİDENLER:



Mariano

Donk

Seri

Onyekuru

Lemina

Andone