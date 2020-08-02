Planlar değişti
Terim, yabancı sınırının aynen korunmasının ardından transfer planlarını yeniden yapıyor.
Yabancı sınırının bu sezon olduğu gibi devam edecek olması Galatasaray'ın transfer planlarını değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce ilk 11'inde Emre Kılınç'ın yanı sıra Mert Hakan ve Kaan Ayhan'ı kullanmak istiyordu. 3 yerli oyuncu için bu isimleri kafasına yerleştirmişti. Mert Hakan, Galatasaray'a verdiği sözden vazgeçti. Fenerbahçe ile anlaştı. Kaan Ayhan'da rakamlar uçtu. Bu ortamda yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesi keyifleri yerine getirdi. Fatih Terim şimdi, hem defansa hem de orta sahaya yabancı oyuncu almaya karar verdi.
13 YABANCISI VAR
Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren 6 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı. 9 yabancısı kalan Cimbom'da kiralıktan dönenlerle bu sayı 13'e çıkıyor. Kulüplerin talepleri ile 14 olan kontenjanın bu sezon için aynen kalması kararlaştırıldı. Transfer sezonunu sonuna kadar Galatasaray'ın yabancı isimlerinde büyük değişikler olması bekleniyor.
YABANCI İSİMLER:
Muslera
Luyindama
Marcao
Saracchi
Linnes
Belhanda
Feghouli
Sekidika
Falcao
KİRALIKTAN DÖNENLER:
Diagne
Ozornwafor
Babel
GİDENLER:
Mariano
Donk
Seri
Onyekuru
Lemina
Andone
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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