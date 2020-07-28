Galatasaray'da 10 numaraya iki dev aday: Mario Götze ve David Silva - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray 10 numaraya iki dev aday! Görüşmeler başladı

'da 10 numaraya iki dev aday: ve

Galatasaray'da 10 numaraya iki dev aday: Mario Götze ve David Silva

ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, ses getirecek bir transfere daha imza atmak isterken iki dünya yıldızını gündemine aldı. Bonservisleri elinde olan Silva ve Götze ile görüşmelerin başladığı bildirildi.

Süper Lig bitti 'da çalışmaları start aldı. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim planlanırken gönderilmesi planlanan Younes 'nın yerine arayışlar da başladı. Kariyeri boyunca üst düzey 10 numaralarla oynayan teknik direktör 'in gündemindeki isimler ve

İkı dünya yıldızına da Belhanda gitmesi durumunda yıllık kazancı olan 4.5 milyon euro'nun teklif edilmesi prensip kararı olarak alındı. Arap takımların listesinde ön sıralarda yer alan Belhanda'dan 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli gelmesi bekleniyor. Mario Götze'nin , David Silva'nın ise ile sözleşmeleri sona erdi.

Götze yaşı nedeniyle (28) ön plana çıkarken gelirse 34 yaşındaki Silva'nın ise tecrübesi ile Galatasaray'a yararlı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca gündemdeki diğer isimse ... Wolfsburg'un, Union Berlin'e kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan milli oyuncu da alternatifler arasında.

SILVA PARLADI
Mario Götze, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. David Silva ise Manchester City'de 27 maçta oynadı. 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

ÖZLEYECEĞİM
Norwich karşısında son maçına çıkan David Silva, Manchester City'de güzel günler geçirdiğini belirterek, "10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim" dedi.

  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da 10 numaraya iki dev aday: Mario Götze ve David Silva haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA