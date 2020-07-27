Emre Kılınç Galatasaray'da
Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Galatasaray, gelecek sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi biten Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Transferin 10 Ağustos'ta resmen açıklanacağı öğrenildi. Cimbom'un ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini de aynı tarihte duyuracağı bildirildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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