Fatih Terim transferde karavana! Tam 323 milyon...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından, "Kim alınırsa alınsın, muhakkak bir bildikleri vardır derlerse mutlu olurum" sözleriyle taraftara transfer dönemi için bir mesaj vermişti. Ancak transfer karnesine bakıldığında Terim'in 2018-19'daki şampiyon kadroyu bozarak 2 yılda kadroya kattırdığı 26 futbolcudan yalnızca 4'ü tuttu. Bu transferlere toplamda ise 40 milyon euro (323 milyon TL) para harcandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri