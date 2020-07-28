Fatih Terim transferde karavana! Tam 323 milyon...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından, "Kim alınırsa alınsın, muhakkak bir bildikleri vardır derlerse mutlu olurum" sözleriyle taraftara transfer dönemi için bir mesaj vermişti. Ancak transfer karnesine bakıldığında Terim'in 2018-19'daki şampiyon kadroyu bozarak 2 yılda kadroya kattırdığı 26 futbolcudan yalnızca 4'ü tuttu. Bu transferlere toplamda ise 40 milyon euro (323 milyon TL) para harcandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
28 Temmuz 2020 Salı 11:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de sezonu çok büyük bir hayal kırıklığı ile 6. sırada tamamlayan Galatasaray son iki dönemde olduğu gibi kadroyu yine sil baştan yapacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Camiaya, "Yapacağımız transferler için 'bir bildiği vardır' deyin" mesajı veren Fatih Terim son 2 yılda tam 26 transfer yaptı. Ancak bir çoğunda karavana attı.
4'Ü DIŞINDA HAYAL KIRIKLIĞI
2018-19'da şampiyon olan kadroyu dağıtan tecrübeli hocanın aldığı 26 oyuncudan sadece 4'ü sürekli 11'de oynadı.
Henry Onyekuru, Marcao, Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo sürekli katkı yaptı.
EKONOMİK KRİZE RAĞMEN...
Takvim'in haberine göre; Kalan oyuncular ya yedek kaldı, ya sakatlandı ya da yollar ayrıldı. Üstelik yaşanan büyük ekonomik krize rağmen Galatasaray yönetimi kasadan tam 40 milyon euro çıkarmak zorunda kaldı