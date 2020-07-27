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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'a iki yeni sponsor! İşte o rakam

Galatasaray'a iki yeni sponsor! İşte o rakam

ekiplerinden iki yeni sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sarı-kırmızılılar, Rent a Car ve Magdeburger A.Ş ile, Süper Lig ve maçlarında geçerli olacak şekilde 2 sezonluk forma göğüs-sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların 58 milyon TL artı sponsorluk ücreti alınacağı belirtildi.

, Rent a Car ve Magdeburger A.Ş ile, ve maçlarında geçerli olacak şekilde 2 sezonluk forma göğüs-sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile ARTI ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere ( Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + , 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur."

  1. 27.07.2020
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