Galatasaray'a iki yeni sponsor! İşte o rakam
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray iki yeni sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sarı-kırmızılılar, SIXT Rent a Car ve Magdeburger Sigorta A.Ş ile, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak şekilde 2 sezonluk forma göğüs-sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların 58 milyon TL artı KDV sponsorluk ücreti alınacağı belirtildi.
Galatasaray, SIXT Rent a Car ve Magdeburger Sigorta A.Ş ile, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak şekilde 2 sezonluk forma göğüs-sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).
Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur."
- 27.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a iki yeni sponsor! İşte o rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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