Vakit yok plan hazır

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi kadroda büyük değişim sinyali verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni sezona kısa süre var. Sezonun hesabını yaptık. Toplantımız iyi geçti. Bu seneyi unutup, önümüzdeki seneyi çok çabuk halletmeliyiz. Yapılması gerekeni kısa sürede yapmalıyız, zamanımız yok. Bazı isimler gidecek, gençler gelecek, fırsat transferleri olacak. En iyisini yapmalıyız. Kim alınırsa alınsın, 'Mutlaka bildikleri var' desinler. Biz söz verdik, buradayız" dedi.

FALCAO, BELHANDA, SOSO YOLCU

Terim, yüksek maaş alan Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın ayrılacağı sinyallerini verdi. İmparator, "Galatasaray kan değişimi noktasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Bu mali ortamda, bu rakamları veremeyiz. Her şeye rağmen iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin. Galatasaray mutlaka yine en iyisini yapacaktır, imkanları ne olursa olsun! Birçok kiralık oyuncumuz ve değişmesini istediğimiz oyuncumuz var. Birçok düşüncemiz var. Bu sene için bizi mazur görsünler" yorumunu yaptı.

900 MAÇI TEK TEK ANLATIRIM

Fatih Terim, Galatasaray'da teknik adam olarak 900. maçına çıktı. Terim, duygularını şöyle anlattı: "900. maçımmış... 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım, unutmadım."