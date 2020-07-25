NBA’den oyun kurucu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray NBA’den oyun kurucu

’den oyun kurucu

NBA’den oyun kurucu

, 'li 24 yaşındaki oyun kurucu 'la 1 yıllık imza attı.

, 'li 24 yaşındaki oyun kurucu 'la 1 yıllık imza attı. 'de 'te oynayan 1.88'lik Macon, G League'de boy gösterdiği Sioux Falls Skyforce'da 16'sı ilk 5, 35 maça çıktı ve ortalama 28,4 dakikada 17,0 sayı, 4,2 ribaund ve 4,8 asist ortalaması tutturdu.
  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA’den oyun kurucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA