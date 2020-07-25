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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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5 yıl ’de

Mustafa Kapı 5 yıl Lille’de

Zeki, Ferhat, Yusuf ve son olarak 'tan Burak'ı alan , altyapısından yetiştiği 'la sözleşme imzalamayan ve serbest kalan 'yı da kadrosuna kattı.

Zeki, Ferhat, Yusuf ve son olarak 'tan Burak'ı alan , altyapısından yetiştiği 'la sözleşme imzalamayan ve serbest kalan 'yı da kadrosuna kattı. 8 Ağustos'ta 18 yaşını dolduracak olan genç orta saha, 5 yıllık imza atacak. Lille'in Cimbom'a 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyeceği ifade edildi.
  1. 25.7.2020
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