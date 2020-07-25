Lemina'dan flaş Galatasaray mesajı! "Yakında görüşürüz"

Galatasaray'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mario Lemina, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takılma olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos2ta sona erecek Gabonlu yıldız orta saha, paylaştığı mesajında, "Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" ifadelerini kullandı.

Lemina'nın bu sözleri, sarı-kırmızılı kulübe mesaj yolladığı ve gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.