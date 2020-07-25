Lemina'dan flaş Galatasaray mesajı! "Yakında görüşürüz"
Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek Mario Lemina, Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Gabonlu orta saha, "Bu hikaye daha bitmedi, yakında görüşürüz" ifadesini kullanırken, bu sözleri gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mario Lemina, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı takılma olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos2ta sona erecek Gabonlu yıldız orta saha, paylaştığı mesajında, "Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" ifadelerini kullandı.
Lemina'nın bu sözleri, sarı-kırmızılı kulübe mesaj yolladığı ve gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 18:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lemina'dan flaş Galatasaray mesajı! "Yakında görüşürüz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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