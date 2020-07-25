Lemina'dan flaş Galatasaray mesajı! "Yakında görüşürüz" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lemina'dan flaş mesajı! "Yakında görüşürüz"

Lemina'dan flaş Galatasaray mesajı! "Yakında görüşürüz"

'la olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek , hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Gabonlu orta saha, "Bu hikaye daha bitmedi, yakında görüşürüz" ifadesini kullanırken, bu sözleri gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan , sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takılma olan kiralık sözleşmesi 3 Ağustos2ta sona erecek Gabonlu yıldız orta saha, paylaştığı mesajında, "Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi" ifadelerini kullandı.

Lemina'nın bu sözleri, sarı-kırmızılı kulübe mesaj yolladığı ve gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 18:28
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