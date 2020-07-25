Galatasaray'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Nedret Yayla, bugün gerçekleştirilen temmuz ayı olağanüstü divan kurulu toplantısında Radamel Falcao transferine eleştilerde bulunurken, "Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı. Bunun hesabının verilmesi lazım" dedi.
Galatasaray'da temmuz ayı olağanüstü divan kurulu toplantısı bugün online olarak gerçekleştirildi.
Ajansspor'un haberine göre; Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Nedret Yayla, Radamel Falcao transferini adeta topa tuttu.
Monaco'dan gerçekleştirilen Falcao transferinin hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Yayla, "Scout ekibimiz başarılı değil. Biz PSG'den 5 yerken, Milli Takımımız Fransa'yı yendi. Milli Takımımız'daki oyuncular neden bizde değil. Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı. Bunun hesabının verilmesi lazım. Futboldaki transferi problemini çözemezsek kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil" dedi.
"FATİH TERİM AÇIKLAMA YAPMALI"
Öte yandan Nedret Yayla, teknik direktör Fatin Terim'in de bu konuda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 15:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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