Galatasaray'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin"

Galatasaray'da temmuz ayı olağanüstü divan kurulu toplantısı bugün online olarak gerçekleştirildi.

Ajansspor'un haberine göre; Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi Nedret Yayla, Radamel Falcao transferini adeta topa tuttu.

Monaco'dan gerçekleştirilen Falcao transferinin hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Yayla, "Scout ekibimiz başarılı değil. Biz PSG'den 5 yerken, Milli Takımımız Fransa'yı yendi. Milli Takımımız'daki oyuncular neden bizde değil. Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı. Bunun hesabının verilmesi lazım. Futboldaki transferi problemini çözemezsek kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil" dedi.

"FATİH TERİM AÇIKLAMA YAPMALI"

Öte yandan Nedret Yayla, teknik direktör Fatin Terim'in de bu konuda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.