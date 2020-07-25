Galatasaray'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin"

Galatasaray'da Falcao kaosu! "Transferin hesabını verin"

Üyesi , bugün gerçekleştirilen temmuz ayı olağanüstü divan kurulu toplantısında transferine eleştilerde bulunurken, "Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı. Bunun hesabının verilmesi lazım" dedi.

'da temmuz ayı olağanüstü toplantısı bugün online olarak gerçekleştirildi.

Ajansspor'un haberine göre; Toplantıda söz alan divan kurulu üyesi , transferini adeta topa tuttu.

Monaco'dan gerçekleştirilen Falcao transferinin hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Yayla, "Scout ekibimiz başarılı değil. Biz 'den 5 yerken, Fransa'yı yendi. Milli Takımımız'daki oyuncular neden bizde değil. Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı. Bunun hesabının verilmesi lazım. Futboldaki transferi problemini çözemezsek kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil" dedi.

"FATİH TERİM AÇIKLAMA YAPMALI"

Öte yandan Nedret Yayla, teknik direktör Fatin Terim'in de bu konuda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 15:52
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