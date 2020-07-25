Marcao'dan taraftara teşekkür
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Teixeira Marcao, sosyal medya hesabından taraftara teşekkür etti.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna ulaştık! Sadece şunu söylemek isterim ki, tüm desteğiniz için teşekkürler. Pandemiyle alakalı her türlü probleme rağmen, bizi her zaman cesaretlendirdiniz ve her zaman bizimle birlikte oldunuz. Kucak dolusu sevgiler, sizleri çok seviyoruz!" dedi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 19:57
- Burak Yılmaz'dan Gökhan Gönül Caner Erkin ve Arda Turan açıklaması!
- Keçiörengücü teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı
- Alex'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Bu sözlerle veda etti
- Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Marcao'dan taraftara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.