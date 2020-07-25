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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Marcao'dan taraftara teşekkür

Marcao'dan taraftara teşekkür

'ın yıldız oyuncusu Marcao, hesabından taraftarlara teşekkür etti.

'ın defans oyuncusu Teixeira Marcao, hesabından taraftara teşekkür etti.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna ulaştık! Sadece şunu söylemek isterim ki, tüm desteğiniz için teşekkürler. Pandemiyle alakalı her türlü probleme rağmen, bizi her zaman cesaretlendirdiniz ve her zaman bizimle birlikte oldunuz. Kucak dolusu sevgiler, sizleri çok seviyoruz!" dedi.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 19:57
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