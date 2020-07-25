Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar, 2-2'lik beraberliğin ardından 2020-21 sezonuna gözünü dikmiş ve çalışmalarına başlamıştı. Bu bağlamda şu anda boşta olan Mario Mandzukic'in peşine düşen Aslan için İtalyan basınına önemli bir haber yayınlandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Maçın ve sezonun bitmesiyle beraber transfer için kollarını sıvayan sarı kırmızılıların, rotasını şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulnan Mario Mandzukic'e çevirdiği ifade edildi.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hırvat stara Inter ve Fiorentina da ilgi duyuyor ancak en istekli kulüp Galatasaray.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Galatasaray'ın, Mario Mandzukic'e kısa süre içerisinde çok önemli bir teklif sunacağı aktarıldı. Öte yandan sarı kırmızılıların Mandzukic isteğinin 1 numarası olarak Falcao'nun formsuzluğu olduğu söyleniyor.
'TERİM FALCAO'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Öte yandan aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmaya Radamel Falcao için Fatih Terim'in devreye girdiği ve oyuncuyu bu konuda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 10:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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