Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Maçın ve sezonun bitmesiyle beraber transfer için kollarını sıvayan sarı kırmızılıların, rotasını şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulnan Mario Mandzukic'e çevirdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hırvat stara Inter ve Fiorentina da ilgi duyuyor ancak en istekli kulüp Galatasaray.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Galatasaray'ın, Mario Mandzukic'e kısa süre içerisinde çok önemli bir teklif sunacağı aktarıldı. Öte yandan sarı kırmızılıların Mandzukic isteğinin 1 numarası olarak Falcao'nun formsuzluğu olduğu söyleniyor.

'TERİM FALCAO'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Öte yandan aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmaya Radamel Falcao için Fatih Terim'in devreye girdiği ve oyuncuyu bu konuda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.