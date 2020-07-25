Son dakika: Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Savaş başlıyor! Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray...

Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat ...

Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray...

'da son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar, 2-2'lik beraberliğin ardından 2020-21 sezonuna gözünü dikmiş ve çalışmalarına başlamıştı. Bu bağlamda şu anda boşta olan 'in peşine düşen Aslan için İtalyan basınına önemli bir haber yayınlandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan , mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Maçın ve sezonun bitmesiyle beraber transfer için kollarını sıvayan sarı kırmızılıların, rotasını şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulnan 'e çevirdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hırvat stara Inter ve Fiorentina da ilgi duyuyor ancak en istekli kulüp Galatasaray.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Galatasaray'ın, Mario Mandzukic'e kısa süre içerisinde çok önemli bir teklif sunacağı aktarıldı. Öte yandan sarı kırmızılıların Mandzukic isteğinin 1 numarası olarak Falcao'nun formsuzluğu olduğu söyleniyor.

'TERİM FALCAO'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Öte yandan aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmaya Radamel Falcao için Fatih Terim'in devreye girdiği ve oyuncuyu bu konuda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 10:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA