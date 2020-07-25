Son dakika: Galatasaray'da flaş gelişme! Maicon'un İstanbul uçak biletini paylaştılar

Galatasaray'ın bonservisini satabilmek adına yoğun uğraşlar verdiği Maicon, sarı kırmızılılara dönüyor.

Arabistan'da yayın yapan Sports Jazirah, Maicon'un İstanbul'a dönüş biletini takipçileriyle paylaşırken, slaati.com adlı internet sitesinde de Maicon'un menajerinin açıklamalarına yer verildi.

"G.SARAY AL NASR İLE ANLAŞAMADI"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre menajerin, oyuncusunun Türkiye'ye döneceğini söylediği ve müzakerelerin neden olumlu sonuçlanmadığına dair net bir yorum yapmadığı belirtildi.

İDDİA: 26 TEMMUZ'DA GELİYOR

Biletin görselini paylaşmasının ardından, görseli silen medya organında, Maicon'un 26 Temmuz'da İstanbul'a geleceği iddia edildi.

İŞTE O BİLET VE PAYLAŞIM;