Son dakika: Galatasaray'da flaş gelişme! Maicon'un İstanbul uçak biletini paylaştılar
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Al Nasr kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Oyuncunun bonservisini isteyen Al Nasrlı yetkililerle istenilen miktarda uzlaşılamayınca, Brezilyalı savunmacı Maicon'un İstanbul'a dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Hatta Arap basını, Maicon'un uçak biletini bile paylaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın bonservisini satabilmek adına yoğun uğraşlar verdiği Maicon, sarı kırmızılılara dönüyor.
Arabistan'da yayın yapan Sports Jazirah, Maicon'un İstanbul'a dönüş biletini takipçileriyle paylaşırken, slaati.com adlı internet sitesinde de Maicon'un menajerinin açıklamalarına yer verildi.
"G.SARAY AL NASR İLE ANLAŞAMADI"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre menajerin, oyuncusunun Türkiye'ye döneceğini söylediği ve müzakerelerin neden olumlu sonuçlanmadığına dair net bir yorum yapmadığı belirtildi.
İDDİA: 26 TEMMUZ'DA GELİYOR
Biletin görselini paylaşmasının ardından, görseli silen medya organında, Maicon'un 26 Temmuz'da İstanbul'a geleceği iddia edildi.
İŞTE O BİLET VE PAYLAŞIM;
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 12:18
- Son dakika: Galatasaray'da flaş gelişme! Maicon'un İstanbul uçak biletini paylaştılar
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'da flaş gelişme! Maicon'un İstanbul uçak biletini paylaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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