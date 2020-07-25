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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Saracchi ateşliyor

Saracchi ateşliyor

maçında geri dönüşün fitilini yakan Uruguaylı sol bek, ’ya da aynısını yaptı.

Devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi son haftalarda golcü bir kimliği büründü. 'de dün gece karşısında 14. maçına çıkan Uruguaylı sol bek, ikinci golünü kaydetti. Sarı- kırmızılı formayla 4 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, geçen haftaki maçında uzaklardan çok şık bir gol kaydetmişti. 1-0 yenik durumdaki takımına beraberliği getiren Saracchi, 3-1 kazanılan maçta geri dönüşün fitilini ateşlemişti. Saracchi dün de 'ün ara pasında savunma arkasına sarkıp fileleri havalandırdı. Saracchi'nin hafta içerisinde Bild gazetesinde çıkan habere göre; takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti.
  1. 25.7.2020
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