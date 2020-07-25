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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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İki yarıda farklı oyun

İki yarıda farklı oyun

'nun takımdan ayrılmasıyla deplasmanında ilk 11'de şans bulan , ilk yarıda döküldü, toparladı.

'nun takımdan ayrılmasıyla deplasmanında ilk 11'de şans bulan , ilk yarıda döküldü, toparladı. Norveçli futbolcu, maça dörtlü savunmanın sağında başlarken çok kötü bir performans sergiledi. İkinci yarıda sistem değişikliği ile beşli savunmanın sağına geçen 28 yaşındaki futbolcu, rakip kaleyi oldukça zorladı.
  1. 25.7.2020
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