Yeni adresi İstanbul!
Suudi Arabistan’ın AlNassr takımıyla olan kiralık sözleşmesi sona eren Maicon Roque, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı.
Brezilyalı stoper, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1.5 sezondur formasını giydiği takım arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkür etti. Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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