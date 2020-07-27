Yeni adresi İstanbul!

Brezilyalı stoper, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1.5 sezondur formasını giydiği takım arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkür etti. Suudi Arabistan ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.