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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Yeni adresi İstanbul!

Yeni adresi İstanbul!

Suudi Arabistan’ın AlNassr takımıyla olan kiralık sözleşmesi sona eren Maicon Roque, ’a döndüğünü açıkladı.

Brezilyalı stoper, sosyal medyadaki hesabından yaptığı veda paylaşımında, 1.5 sezondur formasını giydiği takım arkadaşlarına verdikleri destek için teşekkür etti. ekibinde güzel anlar yaşadığını aktaran 31 yaşındaki stoper, "Şimdi 'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

  1. 27.7.2020
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