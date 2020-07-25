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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Arda form tutuyor

Arda form tutuyor

Gelecek sezon 'ın kadrosuna katmayı planladığı sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Gelecek sezon 'ın kadrosuna katmayı planladığı Arda Turan sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcu ağırlık idmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. hafta arası yönetimle yaptığı toplantıda yıldız ismin mutlaka transferini istemişti.
  1. 25.7.2020
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