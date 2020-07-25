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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Adem’den ilk asist son maçta geldi

Adem’den ilk asist son maçta geldi

Sezon başında takıma üçüncü forvet olarak katılan ; Falcao ve Andone'nin yokluğunda en çok forma giyen santrfor oldu.

Sezon başında takıma üçüncü forvet olarak katılan ; Falcao ve Andone'nin yokluğunda en çok forma giyen santrfor oldu. Ligde 26, kupada 5, Avrupa'da 2 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu toplam 11 gol atmıştı. Tecrübeli isim, sarı-kırmızılı formayla ilk asistini 'in son haftasında yaptı. Adem Büyük, 58. dakikada Saracchi'ye çok şık bir pas attı.
  1. 25.7.2020
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