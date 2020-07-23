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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Falcao'dan dikkat çeken takip! Transfer...

'dan dikkat çeken takip! ...

Radamel Falcao'dan dikkat çeken takip! Transfer...

'da yaşadığı sakatlıklar sonrası hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcü , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Yıldız futbolcu, adının ara ara söylentilerine karıştığı 'ın sahibi olduğu takımını takibe aldı.

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.

Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı. İngilizlerin efsane futbolcusu 'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 23.07.2020
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