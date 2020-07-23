Radamel Falcao'dan dikkat çeken takip! Transfer...
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Yıldız futbolcu, adının ara ara transfer söylentilerine karıştığı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımını takibe aldı.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.
Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı. İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 23.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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