Galatasaray'da transfer planlaması belli oldu! Gelecek para...
UEFA'nın belirlediği ekonomik kriterler nedeniyle satmadan bonservisli futbolcu alamayan Galatasaray, bedelsiz oyunculara yöneldi. Sarı-kırmızılı takım, oyuncu satışı yapması durumunda ise gelecek parayı orta saha takviyesi için kullanacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
UEFA ile 2018'de imzaladığı Finansal Fair Play anlaşması devam eden Galatasaray, satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, Belhanda, Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar, çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.
SEMİH KAYA GERİ DÖNECEK
Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rize'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. Sparta Prag'la yollarını ayıran Semih Kaya da büyük olasılıkla Galatasaray'a geri dönecek.
GELECEK PARA ORTA SAHA TAKVİYESİNDE KULLANILACAK
Bu sezon kiralık oyunculardan canı çok yanan sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde kiralama yoluyla yapılacak transferleri minimum sayıda tutmaya çalışacak. Oyuncu satışından gelecek para ise orta saha takviyesine ayrılacak.
- 22.07.2020
- Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları
- Fenerbahçe'ye şok üstüne şok! Nenad Bjelica resmen açıkladı...
- Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...
- Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası
- Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da transfer planlaması belli oldu! Gelecek para... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.