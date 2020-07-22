Galatasaray'da transfer planlaması belli oldu! Gelecek para... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Transfer planlaması belli oldu! Gelecek para...

'da planlaması belli oldu! Gelecek para...

Galatasaray'da transfer planlaması belli oldu! Gelecek para...

'nın belirlediği ekonomik kriterler nedeniyle satmadan bonservisli futbolcu alamayan , bedelsiz oyunculara yöneldi. Sarı-kırmızılı takım, oyuncu satışı yapması durumunda ise gelecek parayı orta saha takviyesi için kullanacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

ile 2018'de imzaladığı anlaşması devam eden , satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, , Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar, çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.

SEMİH KAYA GERİ DÖNECEK

'dan Emre Kılınç, 'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve 'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. 'la yollarını ayıran da büyük olasılıkla Galatasaray'a geri dönecek.


GELECEK PARA ORTA SAHA TAKVİYESİNDE KULLANILACAK

Bu sezon kiralık oyunculardan canı çok yanan sarı-kırmızılı kulüp, bu döneminde kiralama yoluyla yapılacak transferleri minimum sayıda tutmaya çalışacak. Oyuncu satışından gelecek para ise orta saha takviyesine ayrılacak.

  1. 22.07.2020
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