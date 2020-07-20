Galatasaray'da Onyekuru sürprizi! Yeni hoca...
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdiği için lig bitmeden Monaco'ya çağrılan Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği, Nijeryalı oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesini sağlayabilir. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, teknik direktörü Roberto Moreno ile yollarını ayırdı ve akabinde Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Moreno yönetimindeki Fransız ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu lig sona ermeden çağırmış bu da sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden olmuştu.
KADROYA ALINMADI
Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi. Bu karar Fransa'da da şaşkınlıkla karşılandı.
YENİ HOCA KARAR VERECEK
Moreno ile yollarını ayıran Monaco, bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran Niko Kovac ile sözleşme imzaladı. Bilindiği gibi Nijeryalı futbolcuyu Fransa'ya çağıran eski teknik direktör Moreno'ydu. Takvim'de yer alan habere göre Kovac, Onyekuru ile ilgili olumsuz rapor verirse, transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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