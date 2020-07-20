Galatasaray'da Onyekuru sürprizi! Yeni hoca...

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, teknik direktörü Roberto Moreno ile yollarını ayırdı ve akabinde Hırvat çalıştırıcı Niko Kovac'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Moreno yönetimindeki Fransız ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu lig sona ermeden çağırmış bu da sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden olmuştu.

KADROYA ALINMADI

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi. Bu karar Fransa'da da şaşkınlıkla karşılandı.

YENİ HOCA KARAR VERECEK

Moreno ile yollarını ayıran Monaco, bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran Niko Kovac ile sözleşme imzaladı. Bilindiği gibi Nijeryalı futbolcuyu Fransa'ya çağıran eski teknik direktör Moreno'ydu. Takvim'de yer alan habere göre Kovac, Onyekuru ile ilgili olumsuz rapor verirse, transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak.