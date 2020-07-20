Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Pandemi sonrası Süper Lig'de adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Takımı gençleştirmeye yönelik operasyonu başlatan teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 7 oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:45 Güncelleme: 20.07.2020 13:45
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve zirve yarışına ortak olmuştu.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Pandemi arasından sonra ise Cimbom adeta tam tersi bir performans gösterdi.

Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Sarı-kırmızılı takım pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

3 puana hasret Galatasaray, bitime 2 hafta kala gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor. Terim ayrıca gelecek sezonun kadrosunda 7 ismi düşünmüyor.

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