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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
Pandemi sonrası Süper Lig'de adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor. Takımı gençleştirmeye yönelik operasyonu başlatan teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 7 oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:45
Güncelleme: 20.07.2020 13:45
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Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve zirve yarışına ortak olmuştu.
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Pandemi arasından sonra ise Cimbom adeta tam tersi bir performans gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.
3 puana hasret Galatasaray, bitime 2 hafta kala gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Aslan, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.
Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor. Terim ayrıca gelecek sezonun kadrosunda 7 ismi düşünmüyor.