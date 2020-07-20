Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden

Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor. Terim ayrıca gelecek sezonun kadrosunda 7 ismi düşünmüyor.