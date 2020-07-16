Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a İsrailli golcü
Sezon başında transfer edilen Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle forvet transferinde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, aradığı golcüyü buldu. Fatih Terim'in de onayı vermesi üzerine Cimbom, İsrailli forvet Shon Weissman'ı yakın takibe aldı.
Sarı-kırmızılılar sezona Radamel Falcao, Florin Andone ve Adem Büyük rotasyonu ile girmişti. Burada en çok bel bağlanan isim Kolombiya'nın dünyaca ünlü yıldızı Falcao olmuştu ancak güvenilen dağlara kar yağdı. Bu sezon tam 20 maç kaçıran, Şampiyonlar Ligi ve derbilerin çoğunda forma giyemeyen Falcao'nun yokluğunda Andone de sakatlık yaşadı. Adem Büyük 7 gollük katkı verse de Galatasaray gelecek sezon için bu bölgede hata yapmak istemiyor. Bunun için de hem devamlılığı olan hem de durmadan gol atan birini arıyordu. O ismi buldu: Shon Weissman.
TERİM ONAY VERDİ: TAM CEZA ALANI GOLCÜSÜ
Galatasaray'ın kanca attığı Shon Weissman için scout ekibinden rapor istendi. Olumlu rapor geldi. Fatih Terim'in de onay vermesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim 24 yaşındaki golcünün menajeri ile temasa geçildi. Wolfsberger'de bu sezon yıldızı parlayan ve tam bir ceza sahası golcüsü olan Shon Weissman ile Celtic de yakından ilgileniyor. Cimbom yüksek bir rakama çıkmadan bu transferi noktalamayı hedefliyor. Galatasaray forvet transferini sadece Shon ile tamamlamayacak. Ali Yavuz Kol ve Adem Büyük de rotasyonda olacak. Mbaye Diagne'nin durumuna göre bir isim daha gelecek.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a İsrailli golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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