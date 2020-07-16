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16 Temmuz 2020, Perşembe
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onayı verdi! 'a İsrailli golcü

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a İsrailli golcü

Sezon başında edilen ve Florin Andone'nin sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle forvet transferinde ince eleyip sık dokuyan , aradığı golcüyü buldu. 'in de onayı vermesi üzerine Cimbom, İsrailli forvet 'ı yakın takibe aldı.

Sarı-kırmızılılar sezona , Florin Andone ve rotasyonu ile girmişti. Burada en çok bel bağlanan isim 'nın dünyaca ünlü yıldızı Falcao olmuştu ancak güvenilen dağlara kar yağdı. Bu sezon tam 20 maç kaçıran, Şampiyonlar Ligi ve derbilerin çoğunda forma giyemeyen Falcao'nun yokluğunda Andone de sakatlık yaşadı. Adem Büyük 7 gollük katkı verse de gelecek sezon için bu bölgede hata yapmak istemiyor. Bunun için de hem devamlılığı olan hem de durmadan gol atan birini arıyordu. O ismi buldu: .

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Galatasaray'ın kanca attığı Shon Weissman için scout ekibinden rapor istendi. Olumlu rapor geldi. 'in de onay vermesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim 24 yaşındaki golcünün menajeri ile temasa geçildi. Wolfsberger'de bu sezon yıldızı parlayan ve tam bir ceza sahası golcüsü olan Shon Weissman ile Celtic de yakından ilgileniyor. Cimbom yüksek bir rakama çıkmadan bu transferi noktalamayı hedefliyor. Galatasaray forvet transferini sadece Shon ile tamamlamayacak. Ali Yavuz Kol ve Adem Büyük de rotasyonda olacak. Mbaye Diagne'nin durumuna göre bir isim daha gelecek.

  1. 16.7.2020
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