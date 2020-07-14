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14 Temmuz 2020, Salı
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Sneijder amatörde

Sneijder amatörde

Aslan'ın eski yıldızı 'e Utrecht talip oldu.

Aslan'ın eski yıldızı 'e Utrecht talip oldu. Gece hayatı ve alkol problemi yüzünden kilo fazlası bulunan tecrübeli futbolcu bu teklife "Evet" demeden önce kendini amatör bir takım olan DHSC'de deneyecek.

  1. 14.7.2020
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