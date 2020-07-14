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14 Temmuz 2020, Salı
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Albayrak yakın takipte

Albayrak yakın takipte

 ikinci başkanı , adı sarı-kırmızılı kulüple anılan 'ın sosyal medyadaki fan sayfasını takibe aldı.

ikinci başkanı , adı sarı-kırmızılı kulüple anılan 'ın sosyal medyadaki fan sayfasını takibe aldı. Bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Emre Kılınç geride bıraktığımız hafta 'ye karşı 1 gol atmış, 1 de penaltı kazandırmıştı.

  1. 14.7.2020
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