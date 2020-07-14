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14 Temmuz 2020, Salı
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Jardel: Golü ben atarım

Jardel: Golü ben atarım

Aslan'ın kötü gidişatına bir tepki de eski yıldızı 'den geldi.

Aslan'ın kötü gidişatına bir tepki de eski yıldızı 'den geldi. Brezilyalı futbolcu özellikle forvet oyuncularını eleştirirken "Sana neler oluyor ? Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman iyi, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelir golleri atarım" ifadelerini kullandı.

  1. 14.7.2020
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