Jardel: Golü ben atarım

Aslan'ın kötü gidişatına bir tepki de eski yıldızı Mario Jardel'den geldi. Brezilyalı futbolcu özellikle forvet oyuncularını eleştirirken "Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman iyi, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelir golleri atarım" ifadelerini kullandı.