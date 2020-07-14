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14 Temmuz 2020, Salı
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Kritik toplantı

Kritik toplantı

'da normalde salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısı 1 gün önceye çekildi.

'da normalde salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısı 1 gün önceye çekildi. Başkan kurmaylarını Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda topladı. Önemli toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yöneticiler katıldı. Denetim, Sicil ve Disiplin Kurulları da toplantıda yer aldı. Ana gündem maddesi takımın kötü gidişatı oldu.

  1. 14.7.2020
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