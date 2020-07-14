Kritik toplantı

Galatasaray'da normalde salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısı 1 gün önceye çekildi. Başkan Mustafa Cengiz kurmaylarını Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda topladı. Önemli toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yöneticiler katıldı. Denetim, Sicil ve Disiplin Kurulları da toplantıda yer aldı. Ana gündem maddesi takımın kötü gidişatı oldu.