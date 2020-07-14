Prag: Semih’e başarılar dileriz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Prag: Semih’e başarılar dileriz

Prag: Semih’e başarılar dileriz

Prag: Semih’e başarılar dileriz

Sparta Prag, sözleşmesi biten ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Sparta Prag, sözleşmesi biten ile ilgili bir açıklama yayınladı. Çekya ekibi, "Semih Kaya'nın kulübümüzle olan sözleşmesi sona erdi. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Seneye Cimbom'a dönmesi bekleniyor. 'den de talipleri var.

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prag: Semih’e başarılar dileriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA