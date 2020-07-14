Prag: Semih’e başarılar dileriz
Sparta Prag, sözleşmesi biten Semih Kaya ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Sparta Prag, sözleşmesi biten Semih Kaya ile ilgili bir açıklama yayınladı. Çekya ekibi, "Semih Kaya'nın kulübümüzle olan sözleşmesi sona erdi. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Seneye Cimbom'a dönmesi bekleniyor. Süper Lig'den de talipleri var.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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