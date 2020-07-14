Prag: Semih’e başarılar dileriz

Sparta Prag, sözleşmesi biten Semih Kaya ile ilgili bir açıklama yayınladı. Çekya ekibi, "Semih Kaya'nın kulübümüzle olan sözleşmesi sona erdi. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Seneye Cimbom'a dönmesi bekleniyor. Süper Lig'den de talipleri var.