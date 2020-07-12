Yarına kadar süre verildi
Al Nasr'da 1.5 yıl kiralık olarak mücadele eden Maicon Roque'nin durumu yarın belli olacak. Arap basını, Suudi kulübünün 31 yaşındaki stoper için son teklifini yaptığı ve yarın akşama kadar bir cevap beklediğini yazdı.
- 12.7.2020
- Beşiktaş'tan 4 bomba birden! Süper Lig'in yıldızları...
- Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...
- Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor
- Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yarına kadar süre verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.