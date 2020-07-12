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12 Temmuz 2020, Pazar
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Yarına kadar süre verildi

Yarına kadar süre verildi

'da 1.5 yıl kiralık olarak mücadele eden 'nin durumu yarın belli olacak. Arap basını, Suudi kulübünün 31 yaşındaki stoper için son teklifini yaptığı ve yarın akşama kadar bir cevap beklediğini yazdı.

Al Nasr'da 1.5 yıl kiralık olarak mücadele eden 'nin durumu yarın belli olacak. Arap basını, Suudi kulübünün 31 yaşındaki stoper için son teklifini yaptığı ve yarın akşama kadar bir cevap beklediğini yazdı. 'ın Brezilyalı stoper için 12 milyon riyal yani yaklaşık 3 milyon euro talep ettiği bildirildi.
  1. 12.7.2020
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