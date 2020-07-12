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12 Temmuz 2020, Pazar
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Albayrak: Mikrop durdurdu

Albayrak: Mikrop durdurdu

2. Başkanı , A 'a konuştu. Corona virüsünün Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından çıkardığını söyleyen Albayrak, "Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı" dedi.

2. Başkanı , A 'a konuştu. Corona virüsünÜN Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından çıkardığını söyleyen Albayrak, "Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı" diye konuştu. Kulüpte haziran ayı ödemelerini yaptıklarını söyleyen Albayrak, yeni yabancı kuralı içinse, "Çok büyük bir hataya imza atıldı. Elimizdeki isimleri göndermek büyük külfet" dedi.
  1. 12.7.2020
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