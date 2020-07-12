Kiralıklar dönecek

Yeni sezonda yerli ve altyapıdan yetişmiş isimlere ihtiyacı olacak Galatasaray, kiraladığı futbolcuları takımda tutma kararı aldı. Kayserispor'a giden Emre Taşdemir, Hekimoğlu'na kiralanan kaleci Batuhan Şen ve Bandırma'da olan Birhan Vatansever, sezon başı kamp kadrosunda olacak.