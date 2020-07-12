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12 Temmuz 2020, Pazar
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Kiralıklar dönecek

Kiralıklar dönecek

yerli ve altyapıdan yetişmiş isimlere ihtiyacı olacak , kiraladığı futbolcuları takımda tutma kararı aldı.

Yeni sezonda yerli ve altyapıdan yetişmiş isimlere ihtiyacı olacak , kiraladığı futbolcuları takımda tutma kararı aldı. 'a giden Emre Taşdemir, Hekimoğlu'na kiralanan kaleci Batuhan Şen ve Bandırma'da olan Birhan Vatansever, sezon başı kamp kadrosunda olacak.

  1. 12.7.2020
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