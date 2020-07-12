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12 Temmuz 2020, Pazar
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Bellagarde ve iddiası

Bellagarde ve Mendy iddiası

'ın Strasbourg'un Jean-Ricner ve Leicester'dan ayrılacak Nampalys ile ilgilendiği iddia edildi.

'ın Strasbourg'un Jean-Ricner ve Leicester'dan ayrılacak Nampalys ile ilgilendiği iddia edildi. İki orta saha oyuncusundan Mendy bu sezon sakatlıklardan çok çekti ve sadece 7 maça çıktı. Bellegarde ise 30 karşılaşmada boy gösterirken 1 gol, 1 asist yaptı.
  1. 12.7.2020
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