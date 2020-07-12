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12 Temmuz 2020, Pazar
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İlk aday Volkan

İlk aday Volkan

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken 'da listenin ilk sırasına yazıldı.

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken 'da listenin ilk sırasına yazıldı. ile sözleşmesinin son senesine giren 31 yaşındaki file bekçisi ile 3 hafta sonra masaya oturulacak. A formasını ilk kez döneminde giyen yıldız kalecinin Cimbom'a sıcak baktığı biliniyor. İki sezondur yerini 'a kaptıran Volkan bu sezon sadece 4 maçta forma giydi. 'nda yapılan karşılaşmalarda 1 gol yerken, 3'ünde kaleyi kapatmayı başardı.

  1. 12.7.2020
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