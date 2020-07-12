İlk aday Volkan

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına Volkan Babacan yazıldı. Başakşehir ile sözleşmesinin son senesine giren 31 yaşındaki file bekçisi ile 3 hafta sonra masaya oturulacak. A Milli Takım formasını ilk kez Fatih Terim döneminde giyen yıldız kalecinin Cimbom'a sıcak baktığı biliniyor. İki sezondur yerini Mert Günok'a kaptıran Volkan bu sezon sadece 4 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda 1 gol yerken, 3'ünde kaleyi kapatmayı başardı.