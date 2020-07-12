İlk aday Volkan
Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına Volkan Babacan yazıldı.
Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına Volkan Babacan yazıldı. Başakşehir ile sözleşmesinin son senesine giren 31 yaşındaki file bekçisi ile 3 hafta sonra masaya oturulacak. A Milli Takım formasını ilk kez Fatih Terim döneminde giyen yıldız kalecinin Cimbom'a sıcak baktığı biliniyor. İki sezondur yerini Mert Günok'a kaptıran Volkan bu sezon sadece 4 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda 1 gol yerken, 3'ünde kaleyi kapatmayı başardı.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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