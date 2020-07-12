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12 Temmuz 2020, Pazar
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Gençlere gün doğdu

Gençlere gün doğdu

Cimbom'un kadrosunda bulunan genç isimlere yabancı kısıtlaması nedeniyle şans doğdu.

Cimbom'un kadrosunda bulunan genç isimlere yabancı kısıtlaması nedeniyle şans doğdu. A takım kadrosunda bulunan ve maçlara çıkan Emin Bayram ile Yunus Akgün dışında Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş ve Atalay Babacan gibi isimler 'den forma bekleyecek.

  1. 12.7.2020
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