Gençlere gün doğdu

Cimbom'un kadrosunda bulunan genç isimlere yabancı kısıtlaması nedeniyle şans doğdu. A takım kadrosunda bulunan ve maçlara çıkan Emin Bayram ile Yunus Akgün dışında Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş ve Atalay Babacan gibi isimler Fatih Terim'den forma bekleyecek.