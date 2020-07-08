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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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20 oldu

Yunus Akgün 20 oldu

'ın altyapısından çıkan , dün 20 yaşına bastı. Genç kanat oyuncusu geçtiğimiz maçında forma giymişti.

'ın altyapısından çıkan , dün 20 yaşına bastı. Genç kanat oyuncusu geçtiğimiz maçında forma giymişti. Yunus, 8.5 ay sonra A Takım'la resmi maça çıkmıştı. Alanya kafilesinde de yer alan Yunus Akgün, yine oyuna sonradan dahil olabilir.
  1. 8.7.2020
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