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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Balotelli Körfez'e

Balotelli Körfez'e

ile anılan , 'ne gidiyor. İtalyan futbolcunun menajeri , yıldız futbolcunun transferi için takımlarından ile görüştüklerini açıkladı.

ile anılan , 'ne gidiyor. İtalyan futbolcunun menajeri , yıldız futbolcunun transferi için takımlarından ile görüştüklerini açıkladı. Pagniello, "Müzakereler başladı. Kulüp ilgisini dile getirdi. İlk tercihim Sharjah çünkü yaşam standardı ve kulüp ülkenin en iyisi" dedi.
  1. 8.7.2020
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