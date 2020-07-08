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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Keşke orada bıraksaydım

Keşke orada bıraksaydım

'ı unutamıyor. Sarı-kırmızılı forma ile 175 maçta 45 gol, 44 asist yapan Hollandalı, "Futbolculuğumda 'da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke futbolculuk kariyerimi Galatasaray'da noktalasaydım" diye konuştu.

Wesley Sneijder 'ı unutamıyor. Sarı-kırmızılı forma ile 175 maçta 45 gol, 44 asist yapan Hollandalı, "Futbolculuğumda 'da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke futbolculuk kariyerimi Galatasaray'da noktalasaydım" diye konuştu. 36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Al Gharafa'da emekli oldu.
  1. 8.7.2020
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