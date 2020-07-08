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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yönetim toplandı

Yönetim toplandı

yönetiminin olağan haftalık toplantısı Başkan 'in önderliğinde yapıldı.

yönetiminin olağan haftalık toplantısı Başkan 'in önderliğinde yapıldı. Stadyumu'nda yapılan toplantıda tüm yöneticiler hazır bulundu.
  1. 8.7.2020
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