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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Okan kaleyi kapatamıyor

Okan kaleyi kapatamıyor

Salgın sonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor.

Salgın sonrası 4, toplamda 6 maça çıkan ve hiçbirini kazanamayan kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor. 'de ayağı kırılana kadar ligde 25 maça çıkan Muslera, bunların 12'sinde rakiplere geçit vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi 5 kez devralan Okan Kocuk, hepsinde gol yerken 10 kez topu filelerden çıkardı.
  1. 8.7.2020
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