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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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ve Donk kalsın

Mariano ve Donk kalsın

planlamaya başladı. İmparator, memnun olduğu Donk ile 'nun kalmasını istiyor.

Fatih Terim planlamaya başladı. İmparator, memnun olduğu Donk ile 'nun kalmasını istiyor. Ligin sonunda sözleşmesi bitecek iki isme de 1'er yıllık teklif yapılacak. Donk yıllık 1.895 milyon euro net, 5 bin euro puan primi alıyor. 35 maça çıktığı için de 300 bin euro kazandı. Mariano'ya ise yıllık 2.3 milyon euro net, 5 bin euro puan ile şampiyonluk primi ödeniyor. İkiliden indirim istenecek.
  1. 8.7.2020
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