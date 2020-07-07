Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

Bu sezondan pek bir beklentisi kalmayan Galatasaray, gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Transferde birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattına yapacağı takviyeler için arayışlarını hızlandırırken, listede bulunan bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

7 Temmuz 2020 Salı 12:09 Güncelleme: 07.07.2020 12:17
Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.

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Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

Bu sebeple morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler."

Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

"İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray'ız." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

Türkiye Kupası'nda da havlu atan sarı-kırmızılılarda hal böyle olunca gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden hız vermiş durumda.

Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni adresini duyurdular

Kadrosunu güçlendirmek birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim transferde hata yapmak istemezken transfer listesinde yaşanan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

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