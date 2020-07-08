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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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unutulmadı

Turgay Şeren unutulmadı

, unutulmaz kalecisi 'i, vefatının 4. yılında paylaştığı fotoğraf ve mesajlarla hatırladı.

, unutulmaz kalecisi 'i, vefatının 4. yılında paylaştığı fotoğraf ve mesajlarla hatırladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi, unutulmaz kalecimiz, teknik direktörümüz, Türk futbolunun Panteri, Grand Cour'un Türkay'ı, Turgay Şeren'i; aramızdan ayrılışının dördüncü yılında, sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 8.7.2020
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