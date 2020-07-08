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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Arda sıkı çalışıyor

Arda sıkı çalışıyor

Yeni sezonda dönmesi beklenen yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

Yeni sezonda dönmesi beklenen yaptığı çalışmaları paylaşıyor. Geçen sezon göbekli halleriyle dikkat çeken 33 yaşındaki futbolcu, sıkı antrenmanlarla kaslı bir vücuda kavuştuğunu gösterdi.

Arda Turan yeni sezona hazırlanıyor! İşte o görüntüler...

  1. 8.7.2020
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