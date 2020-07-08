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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Falcao ile Lemina yine yok

Falcao ile Lemina yine yok

Büyük umutlarla geldiği 'da sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan , maçı kadrosuna alınmadı.

Büyük umutlarla geldiği 'da sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan , maçı kadrosuna alınmadı. 3 hafta önceki G.Antep maçında sakatlanan 34 yaşındaki Kolombiyalı, bu sezon parçalı formayla toplam 18'inci maçını kaçıracak. Sezon başı Southampton'dan kiralanan Mario Lemina da takım arkadaşından farklı değil. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha bugün, Galatasaray'da toplam 17. maçını kaçıracak.
  1. 8.7.2020
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