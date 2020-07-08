İşte Donk'a önerilecek yeni sözleşme!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında gelen Ryan Donk'a yeni sözleşme teklifi yapılacak. Hollandalı futbolcu maaşında indirime gitmeye hazır. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor.
Teknik direktör Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim.
Sabah'ta yer alan habere göre sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 08:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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