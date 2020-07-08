İşte Donk'a önerilecek yeni sözleşme! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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İşte Donk'a önerilecek yeni sözleşme!

İşte Donk'a önerilecek yeni sözleşme!

'da teknik direktör 'in en güvendiği isimlerin başında gelen 'a yeni sözleşme teklifi yapılacak. Hollandalı futbolcu maaşında indirime gitmeye hazır. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

'da, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor.

Teknik direktör , sezonun ikinci yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim.

Sabah'ta yer alan habere göre sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.

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  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 08:48
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