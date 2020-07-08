Galatasaray'da Belhanda 100. maçına çıktı!
2017 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, Süper Lig'in 31. haftasındaki Alanyaspor maçı ile 100. maçına çıktı.
2017 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 9,75 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray kadrosuna katılan Younes Belhanda, Süper Lig'in 31. haftasındaki Alanyaspor maçı ile sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
Galatasaray ile üçüncü sezonunu geçiren Faslı futbolcu, bu süreçte 2 Süper Lig Şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı. Galatasaray'da 99 maçın 91'inde ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, 13 gol 22 asist kaydetti.
GALATASARAY'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİMLER
Fernando Muslera (362 maç)
Selçuk İnan (330)
Ryan Donk (118)
Martin Linnes (116)
Sofiane Feghouli (105)
Mariano (102)
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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