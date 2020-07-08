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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Belhanda 100. maçına çıktı!

'da 100. maçına çıktı!

Galatasaray'da Belhanda 100. maçına çıktı!

2017 yılından bu yana forması giyen Younes , 'in 31. haftasındaki maçı ile 100. maçına çıktı.

2017 yılında ekibi 'den 9,75 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katılan Younes , 'in 31. haftasındaki maçı ile sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.



Galatasaray ile üçüncü sezonunu geçiren Faslı futbolcu, bu süreçte 2 Süper Lig Şampiyonluğu, bir Kupası ve bir Türkiye sevinci yaşadı. Galatasaray'da 99 maçın 91'inde ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, 13 gol 22 asist kaydetti.

GALATASARAY'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİMLER
(362 maç)
(330)
(118)
Martin Linnes (116)
Sofiane Feghouli (105)
Mariano (102)

  1. 08.07.2020
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