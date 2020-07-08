Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması! Biletini kesti
Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim konuştu... Terim, Falcao'nun biletini keserken isyan etti, "En kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık!" dedi.
Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu defterden sildi. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.
EN KRİTİK MAÇLAR FORVETSİZ
Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.
BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!
Takvim'in maaşına göre 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.
Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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