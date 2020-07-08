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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması! Biletini kesti

'den olay Falcao açıklaması! Biletini kesti

Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması! Biletini kesti

'a geldiği günden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yaratan için sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü konuştu... Terim, Falcao'nun biletini keserken isyan etti, "En kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık!" dedi.

sakatlıkları bıktıran Falcao'yu defterden sildi. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.

EN KRİTİK MAÇLAR FORVETSİZ
Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.

BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!
Takvim'in maaşına göre 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.

  1. 08.07.2020
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