Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması! Biletini kesti

Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Falcao'yu defterden sildi. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.

EN KRİTİK MAÇLAR FORVETSİZ

Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım. Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.

BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!

Takvim'in maaşına göre 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.